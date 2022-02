Cambia la gestione della sicurezza con iOS 14.5: segnali dalla nuova beta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cominciano ad arrivare segnali più specifici, in queste ore, a proposito degli effetti relativi all’aggiornamento iOS 15.4. Dopo aver parlato di green pass e del suo matrimonio con app Wallet, stando alle indicazioni fornite alcuni giorni fa sul nostro magazine, ora dobbiamo guardare avanti una volta per tutte. In particolare, pare che Apple si sia resa conto che il continuo suggerire password ai propri utenti possa portare a sensazioni fastidiose a lungo termine, secondo quanto trapelato oggi 2 febbraio. Come Cambia la gestione delle password con l’aggiornamento iOS 14.5 Quali sono le indicazioni venute a galla nelle ultime ore? Per farvela breve, Apple offre da anni suggerimenti sulla sicurezza delle password ritenute deboli, compromesse o ripetute che devono essere aggiornate per la massima protezione. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cominciano ad arrivarepiù specifici, in queste ore, a proposito degli effetti relativi all’aggiornamento iOS 15.4. Dopo aver parlato di green pass e del suo matrimonio con app Wallet, stando alle indicazioni fornite alcuni giorni fa sul nostro magazine, ora dobbiamo guardare avanti una volta per tutte. In particolare, pare che Apple si sia resa conto che il continuo suggerire password ai propri utenti possa portare a sensazioni fastidiose a lungo termine, secondo quanto trapelato oggi 2 febbraio. Comeladelle password con l’aggiornamento iOS 14.5 Quali sono le indicazioni venute a galla nelle ultime ore? Per farvela breve, Apple offre da anni suggerimenti sulladelle password ritenute deboli, compromesse o ripetute che devono essere aggiornate per la massima protezione. ...

Advertising

roberto42831211 : RT @grealishiano: Non sono prolotito, ne anti lotitano. Tifo la Lazio, critico ed elogio a seconda di ciò che viene fatto per il bene della… - grealishiano : Non sono prolotito, ne anti lotitano. Tifo la Lazio, critico ed elogio a seconda di ciò che viene fatto per il bene… - marcolatini19 : @francis_rojo_ @gualtierieurope Roma è enorme e non c'è solo il centro ma comunque e ovunque il traffico è senza ge… - PaoloPe41607152 : @GiorgioDeRose1 @DanieleQuaglia7 @ilnomece @Sabry09439578 @Marlin29249739 @Ilconservator C'è stata esagerazione (pe… - EmanueleRanda11 : @Quirinale La sua rielezione,insieme alla gestione della pandemia,è l'emblema del nostro Paese. Un Paese che non ca… -