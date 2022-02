Barty sempre più regina... anche grazie a Serena (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Sogna, credi, impara, ottieni". Il motto di Evonne Goolagong, prima aborigena a vincere uno Slam, si rispecchia nel peculiare percorso di Ashleigh Barty, anche lei di ascendenza autoctona, fino al ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Sogna, credi, impara, ottieni". Il motto di Evonne Goolagong, prima aborigena a vincere uno Slam, si rispecchia nel peculiare percorso di Ashleighlei di ascendenza autoctona, fino al ...

Advertising

WeAreTennisITA : LO STORICO SLAM DI BARTY ?????? Ashleigh batte Collins per 6-3 7-6 (rimontando da 1-5 nel 2° set) e vince il suo 3° Sl… - apqcalypse : sempre barty che voleva limonarsi regulus a sua volta; - Whatsmicio : @DarioPuppo Mischio un po’ le carte: il 21º di Nadal sbattuto in faccia ai deliri di Djokovic, Aussie power (Barty+… - Luxgraph : Ranking Wta: Barty sempre più leader, Giorgi 30esima - RSIsport : ?? Le svizzere avanzano nel ranking WTA, miglior piazzamento in carriera per Teichmann e Golubic. In testa sempre B… -