Afghanistan | in un documento riservato il fallimento di Biden nell’evacuazione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sul ritiro delle truppe americane dall’, nell’agosto del 2021, e il ritorno al potere dei talebani, è di nuovo polemica, dopo che negli Stati Uniti sono trapelati in queste ore dei documenti riservati della Casa Bianca. La nota è stata pubblicata dal sito web Axios e parla deldell’amministrazione di Joenel ritiro delle truppe Usa dal paese degli Aquiloni: è il verbale di un incontro del Comitato dei vice del Consiglio di sicurezza nazionale del 14 agosto 2021 nella Situation Room, la sala conferenze della Casa Bianca che è il centro di gestione dell’intelligence. Troppo tardi: il vertice nella Situation Room si è tenuto dalle ore 15.30 di quella data. Mentre la periferia di Kabul era già ormai nelle mani dei talebani che, il giorno dopo, sarebbero entrati senza troppe resistenze nella Capitale e ...

... il giorno dopo, sarebbero entrati senza troppe resistenze nella Capitale e proclamato la rifondazione dell''Emirato islamico di'. Niente piani, siamo gli Usa Al 14 agosto - questo quello ...... primo febbraio, riaccendono le polemiche in merito alle circostanze e alle modalità del ritiro degli Stati Uniti dall'. Il, ottenuto e pubblicato dal sito web "Axios", contiene ...Un rapporto Onu accusa talebani e alleati di aver ucciso oltre 100 ex membri del governo e delle forze di sicurezza afghane che avevano cooperato con le truppe straniere.Il documento rileva anche una ...Si tratta di ex membri del governo, militari delle forze di sicurezza afghane e collaboratori delle truppe straniere. Sarebbero stati uccisi a partire dalla presa del potere del 15 agosto 2021 ...