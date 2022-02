Achille Lauro come Carlo Verdone: Leonardo Bocci nota le somiglianze IL POST (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Achille Lauro come Carlo Verdone . A scoprire la somiglianza è Leonardo Bocci, noto influencer e attore romano, che su Instagram POSTa un fotomontaggio evidenziando ironicamente le differenze. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022). A scoprire la somiglianza è, noto influencer e attore romano, che su Instagrama un fotomontaggio evidenziando ironicamente le differenze. ...

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - radionorba : 1.Mahmood e Blanco 2. La rappresentante di lista 3. Dargen D’Amico 4. Gianni Morandi 5. Massimo Ranieri 6. Noe… - sofialaf_ : RT @cmqgloria: achille lauro sta andando in sala stampa per fare l’aeroplanino con il cazzo ai giornalisti -