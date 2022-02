Zegna | nel 2021 ricavi per 1 | 2 mld Il gruppo dice addio alle pellicce | ultima collezione nel 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022)stop. “Sin dalla nostra fondazione nel 1910 abbiamo avuto la convinzione che la creazione di prodotti della massima qualità vada di pari passo con la cura del mondo naturale che ci circonda”, ha dichiarato il presidente Gildo. “Attingendo a questi valori, ilha deciso che le collezionisaranno le ultime a utilizzaresia perche per Thom Browne”. Ilha chiuso ilconpreliminari in crescita del 27% a 1,292 miliardi di euro, recuperando quasi totalmente (-2%) i livelli del 2019. Ilprevede di registrare un margine Ebit rettificato per ildi ...

Advertising

Andreacocco87 : In uscita i dati di #Zegna. Nel mio portafoglio long. -

Ultime Notizie dalla rete : Zegna nel

Borsa Italiana

Nel 2021 margine ebit rettificato attorno al 10% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Zegna vede il 2022 come anno di crescita. La societa' ha annunciato che nell'anno in corso, 'salvo un ...I prodotti a che includono abbigliamento, borse, scarpe e pelletteria hanno registrato ricavi in aumento del 33% a 847 milioni di euro ...