Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 16:10 (Di martedì 1 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno capite vaccini in apertura siamo vicini ad un siero per i bambini sotto i cinque anni Purtroppo molti di loro si stanno ammalando avere un bacino significa avere un’arma in più da ferma la Costa Sottosegretario alla salute le mascherine all’aperto si potranno togliere prima del 31 marzo sottolinea ancora il Sottosegretario credo che già nelle prossime settimane almeno per quanto riguarda le zone bianche ci potranno essere le condizioni per iniziare a togliere una scuola costa dice Non c’è dubbio che dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare stiamo procedendo in un percorso condiviso con le regioni Sicuramente arriveremo a norme che semplificheranno la data solo per gli studenti non vaccino È un’ipotesi credo si possa arrivare a questo risultato conclude il Sottosegretario ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno capite vaccini in apertura siamo vicini ad un siero per i bambini sotto i cinque anni Purtroppo molti di loro si stanno ammalando avere un bacino significa avere un’arma in più da ferma la Costa Sottosegretario alla salute le mascherine all’aperto si potranno togliere prima del 31 marzo sottolinea ancora il Sottosegretario credo che già nelle prossime settimane almeno per quanto riguarda le zone bianche ci potranno essere le condizioni per iniziare a togliere una scuola costa dice Non c’è dubbio che dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare stiamo procedendo in un percorso condiviso con le regioni Sicuramente arriveremo a norme che semplificheranno la data solo per gli studenti non vaccino È un’ipotesi credo si possa arrivare a questo risultato conclude il Sottosegretario ...

Advertising

Corriere : Da oggi in Austria scatta l’obbligo di vaccino per chi ha più di 18 anni - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - SkyTG24 : Salvini: “La #Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce” - giuseppeaufiero : @an_paci Un atto che, secondo le ultime notizie, non c'entra niente con vaccini, Green Pass (regolarmente posseduto… -