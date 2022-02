UeD, Gemma Galgani messa a tacere clamorosamente: “Ora hai stancato…”. Cosa è successo (Di martedì 1 febbraio 2022) Fatto inaspettato a UeD, dove la storica dama del parterre femminile è stata “rimessa al suo posto” dalla rivale. La donna non gliele ha certo mandate a dire. E’ ormai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 1 febbraio 2022) Fatto inaspettato a UeD, dove la storica dama del parterre femminile è stata “rial suo posto” dalla rivale. La donna non gliele ha certo mandate a dire. E’ ormai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CronacaSocial : Gemma Galgani: 'Non provo attrazione per Stefano'. La risposta del cavaliere gela la dama. Nadia prende il suo post… - inviperita21 : In un mondo di Gemma siate Nadia #uominiedonne #ued - StraNotizie : UeD, Gemma Galgani su Stefano: 'Non provo attrazione'. Nadia ne approfitta - MondoTV241 : UeD, Gemma e Tina a Verissimo, la dama accusa 'Gli uomini scappano per le bugie che Tina racconta su di me'… - CronacaSocial : Gemma Galgani: 'Non provo attrazione per Stefano'. La risposta del cavaliere gela la dama. Nadia prende il suo post… -