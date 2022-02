Triestina-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Triestina-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming della sfida valida per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Si recupera il turno rinviato a inizio gennaio e nel girone A la quinta in classifica, con ormai zero chance di promozione diretta, ospita la sesta che insegue di due punti. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 1 febbraio. diretta tv non disponibile, streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022)U23 sarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladella sfida valida per la ventunesima giornata di. Si recupera il turno rinviato a inizio gennaio e nel girone A la quinta in classifica, con ormai zero chance di promozione, ospita la sesta che insegue di due punti. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 1 febbraio.tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

Advertising

egidio_gialdini : L'allenatore della JUVENTUS Under 23, Lamberto ZAULI, intervistato risponde alla vigilia della 21a rit. 'C gir. A'… - gilnar76 : Zauli: «Triestina grande banco di prova. Mi aspetto questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Zauli: «Triestina grande banco di prova. Mi aspetto questo» - - ilveggente_it : ?? #PRONOSTICI #SERIEC #GIRONEA Domani torna in campo il Girone A della terza serie italiana per il turno infrasetti… - TUTTOJUVE_COM : Serie C, designato l'arbitro di Triestina-Juventus U23 -