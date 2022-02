Sanremo, tutti i vincitori dal 2000 al 2021 (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio della 72esima edizione del Festival Di Sanremo, ripercorriamo le kermesse degli anni Duemila ricordando i vincitori che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston. Partiamo dal 2000, nella seconda edizione condotta da Fabio Fazio affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli ed Ines Sastre: ad aggiudicarsi il primo posto La Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. Tra i giovani trionfava Jenny B con Semplice. L’anno successivo che vede Raffaella Carrà prima donna a presentare la kermesse a conquistare il premio è Elisa al debutto al Festival con Luce (Tramonti A Nord Est) ad aggiudicarsi la vittoria, il Premio Mia Martini ed il Premio Miglior Interpretazione. I Gazosa vincevano la categoria giovani con Stai Con Me Forever. Baudo è al timone nel 2002, edizione nella quale i Matia Bazar hanno raggiunto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio della 72esima edizione del Festival Di, ripercorriamo le kermesse degli anni Duemila ricordando iche si sono alternati sul palco del Teatro Ariston. Partiamo dal, nella seconda edizione condotta da Fabio Fazio affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli ed Ines Sastre: ad aggiudicarsi il primo posto La Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. Tra i giovani trionfava Jenny B con Semplice. L’anno successivo che vede Raffaella Carrà prima donna a presentare la kermesse a conquistare il premio è Elisa al debutto al Festival con Luce (Tramonti A Nord Est) ad aggiudicarsi la vittoria, il Premio Mia Martini ed il Premio Miglior Interpretazione. I Gazosa vincevano la categoria giovani con Stai Con Me Forever. Baudo è al timone nel 2002, edizione nella quale i Matia Bazar hanno raggiunto ...

Advertising

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - matteorenzi : Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso s… - anadiomenee : RT @jupitears: i rettori delle università sono pregati di emettere un decreto in cui sospendono tutti gli esami durante la settimana di san… - nicoletta_zeno : RT @concertslove_: questo sanremo inizia con fabrizio moro che chiede a irama i nomi di “tutti ‘sti giovani co’i tatuaggi e i capelli tinti… -