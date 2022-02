Sanremo: i no ad Amadeus da Chiara Ferragni e Jovanotti (Di martedì 1 febbraio 2022) L’influencer avrebbe detto di no anche all’Eurovision Niente Chiara Ferragni e nemmeno Jovanotti a Sanremo 2022. Dagospia svela oggi, 1 febbraio, nel giorno della prima serata del Festival, due clamorosi no alla kermesse canora. Per quanto riguarda l’influencer non solo la moglie di Fedez avrebbe detto no ad Amadeus e al Festival ma sarebbe arrivato anche un rifiuto per la conduzione dell’Eurovision 2022. Da mesi si parlava infatti della ipotetica presenza della Ferragni per il Contest canoro che avrà luogo a Torino. La conduzione, e dovrebbe essere annunciato a Sanremo, sarà affidata (salvo cambi dell’ultimo minuto) a Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Un altro no incassato dalla Rai e da Amadeus è quello di Jovanotti. Lorenzo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) L’influencer avrebbe detto di no anche all’Eurovision Nientee nemmeno2022. Dagospia svela oggi, 1 febbraio, nel giorno della prima serata del Festival, due clamorosi no alla kermesse canora. Per quanto riguarda l’influencer non solo la moglie di Fedez avrebbe detto no ade al Festival ma sarebbe arrivato anche un rifiuto per la conduzione dell’Eurovision 2022. Da mesi si parlava infatti della ipotetica presenza dellaper il Contest canoro che avrà luogo a Torino. La conduzione, e dovrebbe essere annunciato a, sarà affidata (salvo cambi dell’ultimo minuto) a Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Un altro no incassato dalla Rai e daè quello di. Lorenzo ...

