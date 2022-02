Sanremo 2022, scaletta 1 febbraio e ordine di ingresso di cantanti e ospiti. Orari e programma (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ tutto pronto per la prima serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo che vedrà esibirsi questa sera i primi 12 dei 25 artisti in gara con la presenza di ospiti di grande importanza come il semifinalista degli Australian open Matteo Berrettini. Questa la scaletta degli artisti in gara questa sera in ordine di uscita sul palco: Achille Lauro – “Domenica”Yuman – “Ora e qui”Noemi – “Ti amo non lo so dire”Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”Michele Bravi – “Inverno dei fiori”Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”Mahmood e Blanco – “Brividi”Ana Mena – “Duecentomila ore”Rkomi – “Insuperabile”Dargen D’Amico – “Dove si balla”Giusy Ferreri – “Miele” GLI ospiti Le esibizioni dei vari artisti in gara saranno inframmezzate dagli interventi degli ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ tutto pronto per la prima serata della 72ma edizione del Festival diche vedrà esibirsi questa sera i primi 12 dei 25 artisti in gara con la presenza didi grande importanza come il semifinalista degli Australian open Matteo Berrettini. Questa ladegli artisti in gara questa sera indi uscita sul palco: Achille Lauro – “Domenica”Yuman – “Ora e qui”Noemi – “Ti amo non lo so dire”Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”Michele Bravi – “Inverno dei fiori”Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”Mahmood e Blanco – “Brividi”Ana Mena – “Duecentomila ore”Rkomi – “Insuperabile”Dargen D’Amico – “Dove si balla”Giusy Ferreri – “Miele” GLILe esibizioni dei vari artisti in gara saranno inframmezzate dagli interventi degli ...

