Sacchi | «Gasperini dovrà lavorare molto su Boga Napoli e Lazio puntano sul gioco»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex allenatore Arrigoha parlato dei movimenti di calciomercato in Serie A Arrigo, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei movimenti di calciomercato delle squadre di Serie A. PROVA DEL NOVE – «Ci sono stati colpi importanti, adesso però tutti dovranno sottoporsi alla prova del nove: quella del campo. Io, in ogni caso, non sono mai stato un fan del mercato di riparazione». JUVENTUS-VLAHOVIC – «Premessa: chi mette al centro del progetto ilha meno necessità di elementi nuovi. La Juve ha scelto bene pescando Vlahovic. È un attaccante interessante, di grande movimento. Mi sembra un centravanti moderno. E Zakaria potrà essereutile per modo di giocare della Juve». INTER-GOSENS-CAICEDO – «L’Inter, partita dopo partita, si sta ...