Roma, giallo in via Emo: accorrono per l’incendio di un furgone e trovano un cadavere (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Nella tarda mattina di oggi. 2 febbraio 2022 la Sala operativa dei Vigili del fuoco veniva allertata per l’incendio di un furgone in via Angelo Emo a Roma. Nel corso delle operazioni di spegnimento dell’incendio, però, gli operatori preposti alle attività di spegnimento hanno rinvenuto un corpo. Nella parte posteriore del furgone si trovava riverso, infatti, un cadavere, non ancora identificato. Sul posto sono accorsi oltre ai Pompieri anche i sanitari del 118 con l’auto medica, i Carabinieri e personale di Roma Capitale. Occorrerà stabilire le cause del decesso. Probabile che la magistratura disponga l’esame autoptico sulla salma, mentre le forze dell’ordine cercheranno di dare un nome all’uomo per ricostruire l’accaduto. Il Faro online ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– Nella tarda mattina di oggi. 2 febbraio 2022 la Sala operativa dei Vigili del fuoco veniva allertata perdi unin via Angelo Emo a. Nel corso delle operazioni di spegnimento del, però, gli operatori preposti alle attività di spegnimento hanno rinvenuto un corpo. Nella parte posteriore delsi trovava riverso, infatti, un, non ancora identificato. Sul posto sono accorsi oltre ai Pompieri anche i sanitari del 118 con l’auto medica, i Carabinieri e personale diCapitale. Occorrerà stabilire le cause del decesso. Probabile che la magistratura disponga l’esame autoptico sulla salma, mentre le forze dell’ordine cercheranno di dare un nome all’uomo per ricostruire l’accaduto. Il Faro online ...

Advertising

Corriere : Vanno ad eseguire lo sfratto, trovano 90enne morta in un baule - ilfaroonline : Roma, giallo in via Emo: accorrono per l’incendio di un furgone e trovano un cadavere - tempoweb : Macabro ritrovamento dopo lo spegnimento di un incendio a #Roma: dal furgone spunta il cadavere #vigilidelfuoco… - infoitinterno : Roma, giallo a piazza Vittorio: 92enne trovata morta in una cassapanca - bizcommunityit : Roma, giallo a piazza Vittorio: 92enne trovata morta in una cassapanca -