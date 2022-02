Patrick Zaki in Egitto udienza decisiva a Mansura: 'Qualunque cosa accada...' (Di martedì 1 febbraio 2022) La sentenza su Patrick Zaki potrebbe slittare di alcuni giorni, ma lui ha confermato che nel suo processo a Mansura si aspetta una decisione del giudice monocratico già oggi. In base alla legge ... Leggi su globalist (Di martedì 1 febbraio 2022) La sentenza supotrebbe slittare di alcuni giorni, ma lui ha confermato che nel suo processo asi aspetta una decisione del giudice monocratico già oggi. In base alla legge ...

Advertising

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - fanpage : 'Sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Personalmente mi sento molto ottimista'. La nostra intervista a… - Agenzia_Ansa : Ore di attesa per Patrick Zaki: oggi a Mansura si terrà la quarta e probabilmente decisiva udienza del processo a… - 361_magazine : Patrick Zaki, oggi l'udienza del processo che lo vede imputato - danilodebiasio : RT @invisiblearabs: L’imputato, Patrick Zaki, attende la sentenza in un bar vicino al tribunale di #Mansoura. Ha un libro in mano, il lib… -