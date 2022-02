“Ore di panico”: dopo la grande paura, per Giulia Stabile arriva la notizia da non credere [FOTO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Un momento di vero terrore per Giulia Stabile, la ballerina di Amici. In pochi giorni, però, cambia tutto e arriva la sorpresa inaspettata Giulia Stabile, la sorpresa dopo la grande paura (Youtube)Uscita da Amici20 come concorrente della squadra di ballo di Veronica Peparini, nonché vincitrice di quell’anno, oggi Giulia Stabile lavora come professionista nella scuola di Amici di Maria de Filippi. All’interno di quel programma ha anche conosciuto l’amore, Sangiovanni, il concorrente di canto della squadra di Rudy Zerbi. Oggi il suo compagno di vita si trova a Sanremo per prendere parte alla gara di canto più attesa di tutte: il Festival. Sangiovanni, però, prima le ha fatto prendere un brutto spavento e ... Leggi su ck12 (Di martedì 1 febbraio 2022) Un momento di vero terrore per, la ballerina di Amici. In pochi giorni, però, cambia tutto ela sorpresa inaspettata, la sorpresala(Youtube)Uscita da Amici20 come concorrente della squadra di ballo di Veronica Peparini, nonché vincitrice di quell’anno, oggilavora come professionista nella scuola di Amici di Maria de Filippi. All’interno di quel programma ha anche conosciuto l’amore, Sangiovanni, il concorrente di canto della squadra di Rudy Zerbi. Oggi il suo compagno di vita si trova a Sanremo per prendere parte alla gara di canto più attesa di tutte: il Festival. Sangiovanni, però, prima le ha fatto prendere un brutto spavento e ...

Advertising

ilriformista : 'Lei è in panico. Non muore suo marito. Stia tranquilla a casa, gli dia delle spremute, delle vitamine, polivitamin… - salvettipaolo : NIENTE PANICO ...#Draghi da 48 ore di tempo ai ministri per presentare stato di avanzamento delle riforme... OK PANICO! - WalterSylarYang : Brutta esperienza per Sangiovanni. Nei giorni scorsi si è sottoposto a un tampone rapido che ha fornito esito posit… - MauroPelliccia8 : RT @worldernest: @VeroDeRomanis @Mezzorainpiu Pure dalla zia riesce a far figure di cioccolato Enrico. Tra un po' dirà che per colpa di Ren… - zuppadipapero : Buongiorno causa attacco di panico notturno ho dormito tipo 4 ore e ora siamo liveeee dal cabinoneeeee -