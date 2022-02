Omicidio a Napoli | le mosse dei nuovi boss di Scampia | «Spietati e sanguinari»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ci sarebbe la regia deidi Miano dietro il dupliceavvenuto, ieri pomeriggio, in via Don Luigi Guanella, nei pressi del Parco dei Colombi. Pasquale Torre e Giovanni Di...

Netta presa di posizione anche da parte di Catello Maresca , consigliere comunale di opposizione: "Il duplicedi oggi è l'ennesima ulteriore dimostrazione di comenon sia una città ...Si torna a uccidere a: sarebbe maturato nell'ambito della guerra tra gruppi camorristici rivali il duplicenel rione Don Guanella, quartiere periferico di Miano, vittime Pasquale ...Ci sarebbe la regia dei nuovi boss di Miano dietro il duplice omicidio avvenuto, ieri pomeriggio, in via Don Luigi Guanella, nei pressi del Parco dei Colombi. Pasquale Torre e Giovanni Di Napoli erano ...Le faide tra clan rivali non sono sempre silenti. Il 31 gennaio si consuma nel rione Don Guanella, quartiere periferico di Miano, un duplice omicidio che, stando alle prime ricostruzioni, sembra di ...