Nuoto, Mondiali 2022 rinviato di un anno! Nel 2024 Olimpiadi e rassegna iridata a gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) La FINA (Federazione Internazionale del Nuoto) ha ufficializzato le date dei prossimi Mondiali, confermando lo slittamento della rassegna al 2023. La manifestazione era in programma per il prossimo mese di maggio a Fukuoka (Giappone), ma a seguito delle restrizioni pandemiche si è deciso di calendarizzarla tra circa un anno e mezzo (dal 14 al 30 luglio 2023 per l’esattezza). Ciò significa che assisteremo a due edizioni consecutive dei Mondiali, con la rassegna iridata di Doha 2024 che si disputerà a gennaio, dunque sei mesi prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, a dicembre dello stesso anno, i nuotatori si sfideranno nel Mondiale in vasca corta. Di seguito il comunicato del presidente della FINA Husain ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) La FINA (Federazione Internazionale del) ha ufficializzato le date dei prossimi, confermando lo slittamento dellaal 2023. La manifestazione era in programma per il prossimo mese di maggio a Fukuoka (Giappone), ma a seguito delle restrizioni pandemiche si è deciso di calendarizzarla tra circa un anno e mezzo (dal 14 al 30 luglio 2023 per l’esattezza). Ciò significa che assisteremo a due edizioni consecutive dei, con ladi Dohache si disputerà a, dunque sei mesi prima delledi Parigi. Inoltre, a dicembre dello stesso anno, i nuotatori si sfideranno nel Mondiale in vasca corta. Di seguito il comunicato del presidente della FINA Husain ...

