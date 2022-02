“Non mi rompete i co****ni”: Capezzone crea il gelo in studio, ha ammutolito tutti [VIDEO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Daniele Capezzone perde il controllo in diretta a Quarta Repubblica e la sua reazione stupisce tutti. Momenti di panico Daniele Capezzone perde il controllo in diretta (Screen da Twitter)Un tema che fatica ad abbandonare i talk show in Italia e in tutto il mondo è quello della pandemia. Nonostante sembra che i momenti più duri siano ormai passati, lasciandoci alcuni strascichi, il Covid-19 riempie ancora le bocche di politici e giornalisti. A Quarta Repubblica, lunedì 31 gennaio, Daniele Capezzone ha affrontato questo tema con uno spirito decisamente combattivo. Il giornalista ha deciso di dire la sua opinione sul modo in cui il governo sta gestendo i casi positivi e le quarantene preventive, ma ha perso il controllo e si è lasciato decisamente andare. Nello studio si è creato il ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Danieleperde il controllo in diretta a Quarta Repubblica e la sua reazione stupisce. Momenti di panico Danieleperde il controllo in diretta (Screen da Twitter)Un tema che fatica ad abbandonare i talk show in Italia e in tutto il mondo è quello della pandemia. Nonostante sembra che i momenti più duri siano ormai passati, lasciandoci alcuni strascichi, il Covid-19 riempie ancora le bocche di politici e giornalisti. A Quarta Repubblica, lunedì 31 gennaio, Danieleha affrontato questo tema con uno spirito decisamente combattivo. Il giornalista ha deciso di dire la sua opinione sul modo in cui il governo sta gestendo i casi positivi e le quarantene preventive, ma ha perso il controllo e si è lasciato decisamente andare. Nellosi èto il ...

sophieF1_ : se non vi piace Sanremo non ci interessa, non rompete le palle, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogn… - filippods68 : RT @EmeiMarkus: #Capezzone: 'se io sto bene, non mi rompete i coglioni' #QuartaRepubblica #Reportrai3 #Report #Covid #31gennaio https://t.… - 91Milkovich : sempre a rovinare tutto state, dio mio ma godetevi i bei momenti dei vostri fav e non rompete il cazzo alle altre persone - mu_antonella : @GUERRIERA110 Ma non rompete il cazzo a chi lavora - Davide70405052 : RT @EmeiMarkus: #Capezzone: 'se io sto bene, non mi rompete i coglioni' #QuartaRepubblica #Reportrai3 #Report #Covid #31gennaio https://t.… -