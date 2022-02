Milan, Ibrahimovic in dubbio per il derby: si deciderà alla vigilia (Di martedì 1 febbraio 2022) Ancora dolori al tendine per Zlatan Ibrahimovic, la cui presenza per il derby di domenica 5 febbraio resta ancora in forte dubbio. Secondo quanto riportati dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è costretto decidere il suo impiego solo alla vigilia del match contro i nerazzurri. Per lo svedese sarebbe il decimo derby della Madonnina, nei nove precedenti ha segnato ben otto gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ancora dolori al tendine per Zlatan, la cui presenza per ildi domenica 5 febbraio resta ancora in forte. Secondo quanto riportati dGazzetta dello Sport, ilè costretto decidere il suo impiego solodel match contro i nerazzurri. Per lo svedese sarebbe il decimodella Madonnina, nei nove precedenti ha segnato ben otto gol. SportFace.

