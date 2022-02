Advertising

Affaritaliani : Malattie rare, D'Amato: Lazio in prima fila in tutela malati - uniamofimronlus : RT @RegioneLazio: 1. Questa mattina @uniamofimronlus ha aperto il mese dedicato alle malattie rare con l’inaugurazione di un tram che perco… - RegioneLazio : 2. La Giornata internazionale delle Malattie Rare che si svolgerà il 28 febbraio avrà quindi l’obiettivo di rafforz… - RegioneLazio : 1. Questa mattina @uniamofimronlus ha aperto il mese dedicato alle malattie rare con l’inaugurazione di un tram che… - uniamofimronlus : RT @SaluteLazio: Oggi UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare ha aperto il mese dedicato alle malattie rare con l’inaugurazione di un tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Bisogna "dare voce ai malati che soffrono di" e "il Lazio è sempre stato in prima fila nel tutelarli dal Covid, nel contrasto a questa pandemia e, soprattutto, anche nelle cure". È quanto ha sottolineato l'Assessore alla Sanità ...Lo ha rimarcato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri , a margine della presentazione a Roma del tram 'Uniamo', promosso dalla Federazione italiana, dedicato alle patologie ...Roma, 1 feb. (askanews) - Bisogna 'dare voce ai malati che soffrono di malattie rare' e 'il Lazio è sempre stato in prima fila nel tutelarli ...UNIAMO, la Federazione Italiana Malattie Rare, apre il mese dedicato alle malattie rare con l’inaugurazione di un tram che percorrerà le vie principali della città di Roma, per avvicinare i cittadini ...