Lutto nel mondo del giornalismo: Tito Stagno si è spento a 92 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) E' venuto a mancare lo storico volto Rai Tito Stagno: aveva raccontato lo sbarco sulla Luna del '69 Oggi il mondo del giornalismo subisce un'altra perdita: si è spento Tito Stagno, storico inviato Rai che raccontò l'allunaggio del 20 luglio 1969. Il cronista aveva 92 anni e alle spalle tanti anni di esperienza e professionalità. Stagno porta gli italiani sulla Luna "Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare": queste le parole pronunciate da Stagno il 20 luglio del 1969, quando l'uomo mise per la prima volta piede sulla luna. Condusse oltre 25 ore di trasmissione in collegamento con Houston dove c'era Ruggero Orlando come inviato. Tempo dopo si scoprì addirittura che ...

