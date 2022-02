L'incontro tra Orban e Putin mette in imbarazzo l'Ue (Di martedì 1 febbraio 2022) Viktor Orbán è andato a Mosca a trovare il presidente russo, Vladimir Putin, dicendo di essere in una “missione di pace”, per conto di chi, non si sa, visto che nessuno dei suoi partner europei era a favore del suo viaggio. Ha detto a Putin che l’Ue non vuole la guerra, ma poi si è dimenticato di menzionare l’Ucraina. Ha chiesto di aumentare le forniture di gas, anche questa una mossa molto contestata in un momento in cui il presidente russo è accusato di usare l’energia come un’arma. Che Orbán abbia più a cuore i suoi rapporti con la Russia che quelli con l’Unione europea o con l’America, da quando non è più trumpiana, ormai è chiaro e lo ha reso ancora più chiaro il ministro della Difesa ungherese, Tibor Benko, che proprio ieri ha dichiarato che l’Ungheria non ha bisogno di 1.000 soldati Nato che siano di stanza permanentemente: “Nessuno vuole ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Viktor Orbán è andato a Mosca a trovare il presidente russo, Vladimir, dicendo di essere in una “missione di pace”, per conto di chi, non si sa, visto che nessuno dei suoi partner europei era a favore del suo viaggio. Ha detto ache l’Ue non vuole la guerra, ma poi si è dimenticato di menzionare l’Ucraina. Ha chiesto di aumentare le forniture di gas, anche questa una mossa molto contestata in un momento in cui il presidente russo è accusato di usare l’energia come un’arma. Che Orbán abbia più a cuore i suoi rapporti con la Russia che quelli con l’Unione europea o con l’America, da quando non è più trumpiana, ormai è chiaro e lo ha reso ancora più chiaro il ministro della Difesa ungherese, Tibor Benko, che proprio ieri ha dichiarato che l’Ungheria non ha bisogno di 1.000 soldati Nato che siano di stanza permanentemente: “Nessuno vuole ...

Advertising

oss_romano : #1febbraio Mentre si è conclusa da poco la Settimana di preghiera per l'#unitadeicristiani, leggi l'articolo di Aug… - LiaQuartapelle : La politica estera ita verso la Russia non può essere guidata solo da interessi commerciali, in particolare modo or… - gualtierieurope : Positivo primo incontro con il Ceo della Roma Pietro Berardi per stabilire un pieno rapporto di collaborazione tra… - pacchitto : Non comment--- ROMA. Si è svolto questa mattina un lungo incontro alla Farnesina, durato circa un’ora, tra (cont) - GianlucaOdinson : Tom Holland e Florence Pugh hanno discusso di un possibile incontro al cinema tra Spider-Man e Yelena Belova… -