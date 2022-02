Lega Serie A, si dimette il presidente Dal Pino (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà nella giornata di oggi. Dal Pino, che si trova negli Stati Uniti, ufficializzerà la sua decisione con una lettera. Il motivo della scelta di Dal Pino è dovuto alla sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – IldelladiA, Paolo Dal, sirà nella giornata di oggi. Dal, che si trova negli Stati Uniti, ufficializzerà la sua decisione con una lettera. Il motivo della scelta di Dalè dovuto alla sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. (fonte Adnkronos)

