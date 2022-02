Lega, le accuse a Fratelli d'Italia? Il Carroccio non si riduca ad imitare l'Anpi (Di martedì 1 febbraio 2022) Va bene che, dopo l'elezione di Mattarella, Lega e Fratelli d'Italia sono diventati (temporaneamente?) Fratelli coltelli e si scambiano frecciate reciproche, tra l'orgoglio ferito dei secondi e la pretesa dei presunti Vincitori di infierire sui Vinti. Però perché buttarla su questioni storiche e ideologiche, peraltro fasulle, e non attenersi strettamente al merito della contesa politica? Perché assestare colpi bassi, accusando l'ex amico e alleato, e ora miglior nemico, di essere un fascista? Provavi così un certo fastidio, oltreché sorpresa, nel leggere ieri le dichiarazioni, evidentemente figlie di un furore quirinale non ancora sopito, dei due capigruppo della Lega in Parlamento, il deputato Riccardo Molinari e il senatore Massimiliano Romeo: «C'è chi ha voluto tradire e distruggere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Va bene che, dopo l'elezione di Mattarella,d'sono diventati (temporaneamente?)coltelli e si scambiano frecciate reciproche, tra l'orgoglio ferito dei secondi e la pretesa dei presunti Vincitori di infierire sui Vinti. Però perché buttarla su questioni storiche e ideologiche, peraltro fasulle, e non attenersi strettamente al merito della contesa politica? Perché assestare colpi bassi, accusando l'ex amico e alleato, e ora miglior nemico, di essere un fascista? Provavi così un certo fastidio, oltreché sorpresa, nel leggere ieri le dichiarazioni, evidentemente figlie di un furore quirinale non ancora sopito, dei due capigruppo dellain Parlamento, il deputato Riccardo Molinari e il senatore Massimiliano Romeo: «C'è chi ha voluto tradire e distruggere il ...

Advertising

francang1950 : RT @AndreaLompio53: Quirinale, in Veneto la #Lega in tumulto: «Il 'Capitano' #Salvini ha ignorato tutti» Fra le accuse: «Una volta c'era Bo… - AndreaLompio53 : Quirinale, in Veneto la #Lega in tumulto: «Il 'Capitano' #Salvini ha ignorato tutti» Fra le accuse: «Una volta c'er… - Gazzettino : Lega, accuse dopo l'elezione mancata di Elisabetta Casellati. Il post di Bazzaro scatena la polemica: «Quei tra... - NazioneLaSpezia : La Lega lancia accuse agli ‘arancioni’ 'Alleanza da rivedere' - MichelaRoi : RT @ilgiornale: Il j'accuse di Fdi, che lancia l'altolà sul sistema di voto: 'No al proporzionale' -

Ultime Notizie dalla rete : Lega accuse Movimento 5 Stelle, Conte duro contro Di Maio: 'Dovrà rendere conto delle sue condotte molto gravi' Conte e Di Maio sono ormai ai ferri corti Argomenti trattati Ancora tensioni tra i leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte risponde alle accuse di un presunto bilaterale con la Lega Intervengono ...

Feltri 'accusa' Salvini: 'Sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini' Volano gli stracci a destra e dopo il bis di Mattarella riparte la corsa su chi è più reazionario tra Lega e Fratelli d'Italia. E partono le accuse: " Matteo Salvini sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini. Gli auguro di non fare la stessa fine'. Così scrive sul suo profilo Twitter il giornalista ...

Lega, accuse dopo l'elezione mancata di Elisabetta Casellati. Il post di Bazzaro scatena la polemica: «Quei tr ilgazzettino.it Palermo, domani contro il Messina col lutto al braccio PALERMO – La morte di Maurizio Zamparini ha lasciato tristezza in tutto il calcio italiano e non solo. Il club rosanero di viale del Fante, a tal proposito, ha inoltrato una richiesta formale alla Leg ...

Movimento 5 Stelle, Conte duro contro Di Maio: “Dovrà rendere conto delle sue condotte molto gravi” Giuseppe Conte risponde alle accuse di un presunto bilaterale con la Lega Giuseppe Conte intanto continua a respingere e smentire le accuse esterne che lo vedevano complice della Lega in un accordo ...

Conte e Di Maio sono ormai ai ferri corti Argomenti trattati Ancora tensioni tra i leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte risponde alledi un presunto bilaterale con laIntervengono ...Volano gli stracci a destra e dopo il bis di Mattarella riparte la corsa su chi è più reazionario trae Fratelli d'Italia. E partono le: " Matteo Salvini sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini. Gli auguro di non fare la stessa fine'. Così scrive sul suo profilo Twitter il giornalista ...PALERMO – La morte di Maurizio Zamparini ha lasciato tristezza in tutto il calcio italiano e non solo. Il club rosanero di viale del Fante, a tal proposito, ha inoltrato una richiesta formale alla Leg ...Giuseppe Conte risponde alle accuse di un presunto bilaterale con la Lega Giuseppe Conte intanto continua a respingere e smentire le accuse esterne che lo vedevano complice della Lega in un accordo ...