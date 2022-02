La popolarità di Mattarella e di Pertini, e la voglia di essere rieletti. Vietarlo adesso, no (Di martedì 1 febbraio 2022) In una bella lettera al presidente rieletto Mattarella, in cui rivendica la dignità di candidature femminili intelligenti e “divisive”, Rosy Bindi gli scrive anche: “Non ricordo altri presidenti ai quali sia stato richiesto il bis durante le manifestazioni teatrali, o sui quali si sia registrato un gradimento sempre crescente negli anni in tutti i sondaggi”. Mi pare che sia vero, con la sola eccezione di Sandro Pertini, che ancora alla fine del suo mandato godeva di una enorme popolarità. Della popolarità Pertini aveva saputo valersi ogni volta che la sua leggendaria impetuosità lo metteva nei guai, e in qualche circostanza lo portò vicino a soccombere a cospirazioni rivali. È noto che Pertini (e come lui altri inquilini del Quirinale) desiderò essere rieletto e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) In una bella lettera al presidente rieletto, in cui rivendica la dignità di candidature femminili intelligenti e “divisive”, Rosy Bindi gli scrive anche: “Non ricordo altri presidenti ai quali sia stato richiesto il bis durante le manifestazioni teatrali, o sui quali si sia registrato un gradimento sempre crescente negli anni in tutti i sondaggi”. Mi pare che sia vero, con la sola eccezione di Sandro, che ancora alla fine del suo mandato godeva di una enorme. Dellaaveva saputo valersi ogni volta che la sua leggendaria impetuosità lo metteva nei guai, e in qualche circostanza lo portò vicino a soccombere a cospirazioni rivali. È noto che(e come lui altri inquilini del Quirinale) desideròrieletto e ...

