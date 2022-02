Juve | brutte notizie per Allegri | un altro bianconero in infermeria

(Di martedì 1 febbraio 2022)per lantus di, che contro il Verona potrebbe dover fare a meno di ungiocatore per infortunio. Chiuso il mercato invernale da autentica regina, con gli arrivi di nomi roboanti come Denis Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, lantus guarda al futuro con ottimismo. La seconda era di MassimilianoQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

infoitsport : Juve, brutte notizie per Allegri: positivo al Covid, salta il Verona - CitizenOCydonia : La storia tra Juve e #Ramsey è una delle più brutte, sfortunate e 'maledette' degli ultimi anni. Aaron lo seguo da… - mauro_trinakria : Quindi fatemi capire , parlo con voi brutte merde , la Juve qualsiasi cosa fa ha sempre qualcosa di losco . Mentre… - lmenca74 : @Antonioleoneavv Seguissi la juve sapresti bene che kuluseski era un esubero mentre bentancur è poco congeniale ad… - 3dc8 : @faberskj @Hana_bi1897 @scaribel @Joeexotic____ sempre a fare il bastian contrario io, ?? ma mi dici come fai a dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve brutte

Il primo allenamento del nuovo acquisto, Denis Zakaria , è coinciso però connotizie provenienti dall'infermeria con Bonucci, Morata e Pellegrini che hanno svolto lavoro personalizzato a cui ...notizie per la: Alex Sandro è positivo al Covid. Lo ha comunicato la Federazione del Brasile, il terzino bianconero infatti si trova in ritiro con la Selecao. Brutta tegola per Max Allegri,...La Juve riceve una brutta notizia dall’ultimo allenamento: il report ufficiale annuncia una nuova tegola per Massimiliano Allegri. Il mercato di gennaio ha acceso l’animo dei tifosi ma la Juventus ...Il mercato di gennaio è terminato, ma i dirigenti delle squadre italiane di Serie A guardano già alla prossima estate. Ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A. Queste le ...