Green pass | obbligo vaccinale | mascherine | cosa cambia a febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuove regole sulla durata e utilizzo del, vaccino obbligatorio per gli over 50 e mini proroga delle misure anti-Covid che riguardanoall’aperto e discoteche. In attesa del prossimo Cdm, che dovrà decidere su Dad, quarantene, tamponi e colori delle Regioni, il governo sceglie la linea soft e, due anni dopo l’inizio dello stato di emergenza, fissa una data per i primi allentamenti, prorogando di solo 10 giorni, fino al 10, l’diall’aperto e la chiusura delle discotecheE DISCOTECHE – Dall’11non sarà quindi più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e riapriranno le discoteche. Un primoo segnale che, se la curva epidemiologica continuerà a ...

"Su quarta dose eillimitato aspettiamo cosa dice la scienza", aggiunge il sottosegretario alla Salute "Stiamo lavorando allo stop dello stato di emergenza al 31 marzo ". Lo ha affermato Andrea Costa, ...Entra in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 (pena 100 euro di multa da parte dell'Agenzia delle entrate) e scatta l'estensione delin quasi tutti i campi della vita sociale. Dovrà ...“Per i negozi di vicinato, quelli di quartiere, che soffrono a Benevento, come ovunque, a causa della ritrosia della gente ad uscire di casa per fare acquisti per più ordini di motivi, l’obbligo ...ha dovuto inviare una nota per specificare che «le prestazioni ambulatoriali non sono precluse ai pazienti sprovvisti di green pass o tampone». «Ci sono tante cose che non vanno - prosegue ...