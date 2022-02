Green pass obbligatorio in tutti i negozi ma non in farmacie e alimentari e multe ai No vax over 50 | cosa cambia da oggi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 1° febbraio ilbase servirà anche per acquistare le sigarette, comperare un paio di scarpe, andare in banca a disporre un bonifico. Entrano in vigore le regole inserite nel...

IL DECRETO Un altro importante tema legato al mondo dello sport è quello del Super(vaccino o certificato di guarigione), da gennaio obbligatorio per gli atleti di ogni disciplina dai 12 ...Le mascherine e ilLa scelta sullo stato d'emergenza, che potrebbe anche essere sospeso prima, arriverà ai primi di febbraio. Dall'11 febbraio intanto non sarà più obbligatorio indossare ...Poste Italiane fa sapere di aver attivato diverse modalità di controllo del Green pass "per consentire l’accesso negli uffici postali in modo semplice e sicuro. Negli uffici postali dotati di gestore ...Dal 1° febbraio il Green pass base servirà anche per acquistare le sigarette, comperare un paio di scarpe, andare in banca a disporre un bonifico. Entrano in vigore le regole inserite nel Decreto ...