GF Vip, Lulù si sfoga: «Io e Soleil meritiamo la finale più di Delia. Alex Belli in studio in prima fila è un messaggio orribile» (Di martedì 1 febbraio 2022) Lulù - US Endemol Shine Al Grande Fratello Vip, non c’è soltanto Soleil Sorge a non sopportare l’ipotetico accesso alla finale dell’ultima arrivata Delia Duran. Subito dopo la diretta andata in onda ieri sera, anche Sophie Codegoni e Lulù Selassié hanno espresso il loro disappunto su tale eventualità, visto che la modella è attualmente al televoto, per eleggere il primo finalista, con Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. In veranda, rivolgendosi a Soleil, la principessa ha asserito: “Ci meritavamo più io e te di andare in questa lista stasera. Si è sempre parlato di più di noi e abbiamo fatto anche tanto. Siamo state additate come pazze, psicopatiche. (…) Abbiamo fatto anche tanto di crescita personale, limare i nostri difetti che a noi stesse non piacevano“. La ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022)- US Endemol Shine Al Grande Fratello Vip, non c’è soltantoSorge a non sopportare l’ipotetico accesso alladell’ultima arrivataDuran. Subito dopo la diretta andata in onda ieri sera, anche Sophie Codegoni eSelassié hanno espresso il loro disappunto su tale eventualità, visto che la modella è attualmente al televoto, per eleggere il primo finalista, con Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. In veranda, rivolgendosi a, la principessa ha asserito: “Ci meritavamo più io e te di andare in questa lista stasera. Si è sempre parlato di più di noi e abbiamo fatto anche tanto. Siamo state additate come pazze, psicopatiche. (…) Abbiamo fatto anche tanto di crescita personale, limare i nostri difetti che a noi stesse non piacevano“. La ...

