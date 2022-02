Emilio Carelli | «Pronti a lavorare con Di Maio e Giorgetti per la nascita di un polo di centro» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sono iniziati, nei partiti e nelle coalizioni, i redde rationem del dopo Quirinale. Nella Lega è stato convocato d’urgenza un congresso elettorale oggi, primo febbraio. Giorgia Meloni continuare ad alzare i toni dello scontro con una coalizione che, per Giovanni Toti, non esiste più nella concezione di contraltare delsinistra. Si lavora a un progetto per superare il bipolarismo. Dello stesso partito, Coraggio Italia, fa parte il deputato. Abbiamo parlato con lui delle dinamiche che starebbero portando alladi un terzocentrista. Del quale, Luigi Di, sarebbe «l’interlocutore naturale e compatibile». E se il Movimento 5 stelle – partito con cuiè entrato in parlamento – si scindesse a causa dello scontro tra il ministro ...