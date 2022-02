E’ il compleanno di Antonino Spinalbese | l’ex di Belen lo festeggia con Luna

(Di martedì 1 febbraio 2022)oggiil suo, compie 27 anni e fino a qualche mese non pensava l’avrebbeto da solo, senza. Sul suo profilo Instagram le foto della sua nuova attività, lavoro, shooting, allenamenti, scatti di design e soprattutto la sua. E’ con la figlia che oggiil suo, sempre più lontano dal clan Rodriguez, sempre più lontano dal mondo che solo per breve tempo ha vissuto con lei. Nessuno conosce la verità sulla fine del loro rapporto, nessuno dei due ne parla, c’è chi spettegola su un presunto tradimento, di lui. Adessosono solo i ...

Advertising

Antonino_twtt : RT @Azzurri: ?? Buon compleanno a Gianluigi #Buffon che festeggia 4??4?? anni ?? 176 presenze in #Nazionale ???? (record ??) ?? Campione del M… -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Antonino

Ultime Notizie Flash

L'occasione, che è finita ovviamente sui social, è la festa didell'amica Patrizia ... I due si sono separati tempo fa e Belen ha avuto la sua secondogenita daSpinalbese. Dell'hair ...... dopo la fine della storia conSpinalbese, potrebbe star ritrovando l'amore non tanto in ... Dopo i rumors recenti i due sono stati ospiti di una festa didi Patrizia Griffini, grande ...Non è così che Antonino Spinalbese pensava che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno ma è felice con sua figlia Luna ...L'occasione, che è finita ovviamente sui social, è la festa di compleanno dell'amica Patrizia Griffini ... I due si sono separati tempo fa e Belen ha avuto la sua secondogenita da Antonino Spinalbese.