Due anni in stato di emergenza possono bastare (Di martedì 1 febbraio 2022) Un anno di errori giallorossi. Poi il cambio di paradigma con Draghi: la campagna vaccinale, il "rischio ragionato" e le riaperture. Ma per Bassetti ancora non basta: "Dobbiamo uscire da questa fase" Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Un anno di errori giallorossi. Poi il cambio di paradigma con Draghi: la campagna vaccinale, il "rischio ragionato" e le riaperture. Ma per Bassetti ancora non basta: "Dobbiamo uscire da questa fase"

Advertising

reportrai3 : Il vaccino cubano, Soberana, costa 6 euro a fiala, è sicuro ed efficace. Cuba è stato il primo paese a somministrar… - team_world : Oggi 31 gennaio #Walls, l'album di debutto di Louis, compie due anni ????. Festeggiamo insieme questi #2YearsOfWalls… - radiodeejay : Per festeggiare i suoi primi 40 anni, Radio DEEJAY rivoluziona il palinsesto con una diretta di 40 ore. Iniziano Li… - oscarwildeste : Due anni di cazzate e virologi per poi capire che Scamarcio è il Covid. - dora66arod : RT @SaveChildrenIT: Due bambini siriani sono morti di freddo a #Idlib, in un campo per sfollati. A quasi 11 anni dall'inizio della guerra i… -