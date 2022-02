Covid, la Danimarca "archivia" Green pass e mascherine - "Potrebbero aumentare i casi, possibile quarta dose di vaccino" (Di martedì 1 febbraio 2022) Restrizioni allentate in Danimarca . Ora nel Paese non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e avere il Green pass per entrare in discoteche, caffè, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) Restrizioni allentate in. Ora nel Paese non sarà più obbligatorio indossaresu mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e avere ilper entrare in discoteche, caffè, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca allenta le restrizioni: addio a Green pass e mascherine #Covid #Danimarca #Greenpass #Omicron… - Corriere : Danimarca, stop a mascherine e Green Pass: «Il Covid non è più una malattia socialmente critica» - fattoquotidiano : Covid, Danimarca abolisce tutte le restrizioni: via anche l’obbligo di mascherina e i limiti per i locali al chiuso - amerigormea : RT @fanpage: La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: niente più m… - ErnestoPascucci : RT @Gigadesires: - Danimarca e Finlandia cancellano restrizioni Covid. - UK ridiscute obbligo vaccinale per sanitari. - Austria rinvia obbl… -