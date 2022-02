Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Insigne: arriva a parametro zero (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Napoli ha trovato il sostituto di Lorenzo Insigne durante questa sessione di Calciomercato: arriva a parametro zero. Una rivoluzione in casa Napoli sta per avvenire, come logico che fosse. Il ciclo iniziato quasi un decennio fa è ormai giunto all’epilogo naturale con gli addii di diversi calciatori che hanno scritto pagine di storia importanti del club azzurro. Uno su tutti: Lorenzo Insigne. L’esterno d’attacco, di origine campana, non ha trovato un accordo per il rinnovo con De Laurentiis ed ha scelto di iniziare, da giungo, una nuova esperienza lontano dall’Europa. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli (Getty Images)La società, quindi, deve correre necessariamente ai ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilha trovato ildi Lorenzodurante questa sessione di. Una rivoluzione in casasta per avvenire, come logico che fosse. Il ciclo iniziato quasi un decennio fa è ormai giunto all’epilogo naturale con gli addii di diversi calciatori che hanno scritto pagine di storia importanti del club azzurro. Uno su tutti: Lorenzo. L’esterno d’attacco, di origine campana, non ha trovato un accordo per il rinnovo con De Laurentiis ed hadi iniziare, da giungo, una nuova esperienza lontano dall’Europa. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del(Getty Images)La società, quindi, deve correre necessariamente ai ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - Gazzetta_it : Osimhen, sirene dalla Premier. Ma ADL non fa sconti: servono più di 70 milioni - NapoliCalciogol : Il team del Napoli 2022 dopo la chiusura del calciomercato invernale - ItalianSerieA : RT @tuttonapoli: Sky - Koulibaly-Napoli, ci sono i presupposti per un’intesa: è pronto a diventare una bandiera - roccoveccia : RT @Azzurraluna410: #31gennaio Chi ha comprato il Napoli in questa sessione di calciomercato? Stocazzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato: Raspdori - Napoli, arriva la smentita Questo il suo tweet: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Zerbin, l'agente annuncia: "A fine stagione rientrerà a Napoli" Napoli, nessun colpo dell'ultima ora. Tuanzebe unico acquisto ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: 'Cambia tutto!' La Prima Pagina del Corriere dello Sport del 1 Febbraio, titola: 'Cambia tutto ', in merito alle manovre del calciomercato invernale

Calciomercato Napoli gennaio 2022: acquisti e cessioni NapoliToday Zerbin sarà in prima squadra: «Spalletti deciderà se trattenerlo» Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sarà poi Luciano Spalletti a decidere. Ma sappiamo quanto il mister tenga ai giovani» ha detto alla Radio ufficiale del calcio Napoli.

Stefan Schwoch in ESCLUSIVA: “Vlahovic sposta gli equilibri, Gosens acquisto top, Vicenza e Napoli nel mio cuore” Cominciamo la nostra intervista dai temi relativi al calciomercato sulla nostra Serie A. Il Napoli in entrata ha acquistato solamente il difensore Tuanzebe dal Manchester United. Pensa che la squadra ...

Questo il suo tweet: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Zerbin, l'agente annuncia: "A fine stagione rientrerà a, nessun colpo dell'ultima ora. Tuanzebe unico acquisto ...La Prima Pagina del Corriere dello Sport del 1 Febbraio, titola: 'Cambia tutto ', in merito alle manovre delinvernalePenso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sarà poi Luciano Spalletti a decidere. Ma sappiamo quanto il mister tenga ai giovani» ha detto alla Radio ufficiale del calcio Napoli.Cominciamo la nostra intervista dai temi relativi al calciomercato sulla nostra Serie A. Il Napoli in entrata ha acquistato solamente il difensore Tuanzebe dal Manchester United. Pensa che la squadra ...