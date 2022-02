Biagio D’Anelli con la sua sorpresa a Miriana lancia un messaggio ad Alex Belli (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una sorpresa per Miriana Trevisan. È arrivato Biagio D’Anelli che le ha dichiarato il suo amore. Infatti, l’opinionista TV ha trascorso del tempo nella love boat della casa del Grande Fratello Vip 6 ed ha anche avuto modo di parlare con lei. Addirittura ha lanciato una frecciatina ad Alex Belli. Infatti, ha detto: L’amore ha tante sfaccettatura, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo te. Cosa è accaduto poi tra i due nella casa più spiata d’Italia? Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Le scuse di Biagio D’Anelli Arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 6, Biagio ha chiesto scusa a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 6 c’è stata unaperTrevisan. È arrivatoche le ha dichiarato il suo amore. Infatti, l’opinionista TV ha trascorso del tempo nella love boat della casa del Grande Fratello Vip 6 ed ha anche avuto modo di parlare con lei. Addirittura hato una frecciatina ad. Infatti, ha detto: L’amore ha tante sfaccettatura, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo te. Cosa è accaduto poi tra i due nella casa più spiata d’Italia? Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Le scuse diArrivato nella casa del Grande Fratello Vip 6,ha chiesto scusa a ...

