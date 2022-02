Benevento, incidente in contrada Epitaffio: paura per una donna (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovo incidente nella mattinata odierna a Benevento. Dopo quello registrato a via Napoli intorno alle ore 8, un altro impatto tra veicoli si è verificato in contrada Epitaffio, alle porte del capoluogo, dove l’auto guidata da una donna si è scontrata con un camion di piccole dimensioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno medicato la conducente della Kia. Inevitabili i disagi per il traffico veicolare in direzione Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nuovonella mattinata odierna a. Dopo quello registrato a via Napoli intorno alle ore 8, un altro impatto tra veicoli si è verificato in, alle porte del capoluogo, dove l’auto guidata da unasi è scontrata con un camion di piccole dimensioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno medicato la conducente della Kia. Inevitabili i disagi per il traffico veicolare in direzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

