Auto, Giorgetti: “Presto incentivi per il settore” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Presto incentivi per il settore dell’Auto. “Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell’Automotive” afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Oggi c’è stata una riunione Automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Giorgetti ha già chiesto nelle scorse settimane al governo (in particolare nella legge di bilancio e nel decreto sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per il settore in crisi anche a causa della transizione. L’incontro di oggi è stato anche l’occasione per fare una ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –per ildell’. “Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte peraldell’motive” afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo. Oggi c’è stata una riunionemotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della filiera.ha già chiesto nelle scorse settimane al governo (in particolare nella legge di bilancio e nel decreto sostegni ter) di attivare un sistema diper ilin crisi anche a causa della transizione. L’incontro di oggi è stato anche l’occasione per fare una ...

Advertising

fisco24_info : Auto, Giorgetti: 'Presto incentivi per il settore': (Adnkronos) - 'Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatt… - fedeli_paolo : RT @ugs_ufficiale: #Stellantis si appresta a far partire il piano di esuberi negli stabilimenti italiani. Ancora una volta sono gli/le op… - pepdecr : RT @ugs_ufficiale: #Stellantis si appresta a far partire il piano di esuberi negli stabilimenti italiani. Ancora una volta sono gli/le op… - MadamaL41898457 : RT @ugs_ufficiale: #Stellantis si appresta a far partire il piano di esuberi negli stabilimenti italiani. Ancora una volta sono gli/le op… - aniramiznat : RT @ugs_ufficiale: #Stellantis si appresta a far partire il piano di esuberi negli stabilimenti italiani. Ancora una volta sono gli/le op… -