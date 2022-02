Asili nido e materne senza regole nell’ondata Omicron. “Non si possono tenere classi da 30 bambini e bloccarli a casa anche se non hanno nulla” – Le storie da tutta Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Di Asili nido e materne pubbliche non c’è traccia nemmeno negli ultimi provvedimenti sulla scuola allo studio del governo. Semplicemente non pervenuti. La scorsa settimana Ilfattoquotidiano.it ha pubblicato un reportage dando voce a un gruppo di mamme romane sul piede di guerra: “Asili nido e materne sovraffollati, senza mascherine e in gruppi anche di trenta bambini. Perché sono state abolite le bolle in piena pandemia?”. Da settembre scorso queste mamme chiedono alle istituzioni – a tutela della salute dei propri figli – il ripristino delle cosiddette “bolle“, cioè classi composte da massimo sette bambini nella fascia d’età 0-5 anni, ma vengono ignorate. “Non esiste il rischio zero di contrarre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Dipubbliche non c’è traccia nemmeno negli ultimi provvedimenti sulla scuola allo studio del governo. Semplicemente non pervenuti. La scorsa settimana Ilfattoquotidiano.it ha pubblicato un reportage dando voce a un gruppo di mamme romane sul piede di guerra: “sovraffollati,mascherine e in gruppidi trenta. Perché sono state abolite le bolle in piena pandemia?”. Da settembre scorso queste mamme chiedono alle istituzioni – a tutela della salute dei propri figli – il ripristino delle cosiddette “bolle“, cioècomposte da massimo settenella fascia d’età 0-5 anni, ma vengono ignorate. “Non esiste il rischio zero di contrarre la ...

roscura : @pippo_campiotti Gli asili nido da € 500-600 e oltre al mese? Altra montagna da scalare quando si è genitori - Crisi57Silvia : @valy_s Vorrei sottolineare che si parte dagli asili nido!Un bimbo positivo,10 gg. Tutti a casa e prima del rientro… - giuseppe2684 : @pippo_campiotti D'accordo. Ma se un paese vuole puntare sul futuro lo deve come comunità. Devono essere fatte poli… - atzori_roberta : @alefilo1968 Non si fanno figli… Ma perché i politici no prendono esempio dagli Stati con alta natalità? Arrossiran… - ultimora_pol : i 1.500 e i 2.500 euro e di aumentare il bonus per pagare gli asili nido.' -