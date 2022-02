Arrivano le nuvole | poche e alte | accompagnate dal vento

(Di martedì 1 febbraio 2022) Inizia un nuovo mese, si allungano le giornate… Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a capire che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Continua la presenza dell’anticiclone Azzorriano su gran parte dell’Europa occidentale. La sua espansione garantirà condizioni di tempo stabile sulla quasi totalità del territorio lombardo, ad esclusione dei rilievi alpini di confine. Venti forti Nord-Occidentali interesseranno ancora, martedì, la fascia centro-settentrionale della regione, in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Martedì 1 febbraio 2022 Tempo Previsto: nuvolosità compatta lungo i rilievi alpini di confine associata a precipitazioni nevose su alta Vllina e marginalmente, Valchiavenna, in temporanea attenuazione durante il tardo pomeriggio. Molte nubi sulle restanti aree alpine, ma senza fenomenologia associata. Nuvolosità ...

_goodtime__ : @Lautaresque Quando twittano arrivano le nuvole pure il 15 di luglio - LMilan_07 : @MilanNewsit Oggi è soleggiato ma se arrivano le nuvole potrebbe piovere.

