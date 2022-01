Tetti in legno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tetto deve essere rifatto dopo almeno 40 anni. Le tegole tendono ad avere una loro vita e spesso si “indeboliscono” a causa delle intemperie a cui sono sottoposte. Il vento poi le potrebbe spostare o muovere e questo produce una situazione che dunque non va a beneficio della copertura. Purtroppo spesso ci sono dei problemi che nascono proprio a causa di un problema di attenzione al tetto, nel senso che ci sono infiltrazioni, buchi di tegole spaccate o sgretolate. Si possono avere dei travetti che si sono danneggiati o spaccati. Tutto ciò capita direttamente ed esclusivamente a causa di una situazione che interessa poi l’usura e la disattenzione. I controlli e gli usi che si fanno del tetto sono passivi, cioè sappiamo che è sopra all’immobile, ma raramente si cerca di capire quali sono le usure che possiede. Parlando chiaro: da quand’è che non salite sul tetto? Una indagine che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il tetto deve essere rifatto dopo almeno 40 anni. Le tegole tendono ad avere una loro vita e spesso si “indeboliscono” a causa delle intemperie a cui sono sottoposte. Il vento poi le potrebbe spostare o muovere e questo produce una situazione che dunque non va a beneficio della copertura. Purtroppo spesso ci sono dei problemi che nascono proprio a causa di un problema di attenzione al tetto, nel senso che ci sono infiltrazioni, buchi di tegole spaccate o sgretolate. Si possono avere dei travetti che si sono danneggiati o spaccati. Tutto ciò capita direttamente ed esclusivamente a causa di una situazione che interessa poi l’usura e la disattenzione. I controlli e gli usi che si fanno del tetto sono passivi, cioè sappiamo che è sopra all’immobile, ma raramente si cerca di capire quali sono le usure che possiede. Parlando chiaro: da quand’è che non salite sul tetto? Una indagine che ha ...

Tetti in legno

A livello delle classiche tegole, che per essere sostenuti hanno poi bisogno di avere una struttura interna, del telaio, molto più articolata e spessa, quindi pensante e con costi diversi di ...

