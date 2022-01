Si appoggia sul divano di casa e non si sveglia più: Mauro trovato morto dalla figlia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un’incredibile tragedia ha colpito una comunità intera. L’imprenditore Mauro Frandoli è stato trovato morto all’interno della sua casa, lasciando la famiglia in un dolore indescrivibile. La terribile scoperta è stata fatta da sua figlia, che era ritornata nell’abitazione. Quando ha varcato la porta di ingresso, ha visto suo padre ormai privo di sensi sul divano. A fornire tutti i dettagli su una notizia davvero angosciante è stato il sito ‘Il Gazzettino’, il quale ha rivelato anche particolari interessanti sulla vita della vittima. Mauro Frandoli aveva 59 anni ed era molto apprezzato anche nel mondo dello sport. Ma parlando della sua carriera da imprenditore, l’uomo era noto perché titolare di un’impresa dedita nella produzione di bastoni ed accessori per le tende. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un’incredibile tragedia ha colpito una comunità intera. L’imprenditoreFrandoli è statoall’interno della sua, lasciando la famiglia in un dolore indescrivibile. La terribile scoperta è stata fatta da sua, che era ritornata nell’abitazione. Quando ha varcato la porta di ingresso, ha visto suo padre ormai privo di sensi sul. A fornire tutti i dettagli su una notizia davvero angosciante è stato il sito ‘Il Gazzettino’, il quale ha rivelato anche particolari interessanti sulla vita della vittima.Frandoli aveva 59 anni ed era molto apprezzato anche nel mondo dello sport. Ma parlando della sua carriera da imprenditore, l’uomo era noto perché titolare di un’impresa dedita nella produzione di bastoni ed accessori per le tende. ...

Advertising

GGroover71 : le dita sull'uccello. 'Non ti aspettare niente stasera però...' mi dice ridendo. E io non posso che rispondere 'dir… - AndreaCanevari1 : @gratzcalli @FmMosca @matteosalvinimi È vero. Con supercazzola: dice di rispettare chi non appoggia Draghi e non ri… - iYuna99 : @jhmrkv prova ad uscire un po’, anche per andare in bagno. ritorna quando te la senti e appoggia la testa sul banco… - TAEmKIMchi : ero sul letto e sono scoppiata a piangere per Jimin. lui arriva e si appoggia a me così. mi sono messa a piangere i… - andrea_falivene : RT @sono_selvatica: Con quanta delicatezza la zampetta si appoggia sul pancione e che dolce lo sguardo finale. ?? -