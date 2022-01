Serie A, la regina del calciomercato è la… Salernitana (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Salernitana occupa l’ultima posizione del campionato di Serie A, la classifica è molto preoccupante e al momento è la principale candidata alla retrocessione. L’arrivo di Walter Sabatini ha cambiato volto alla squadra, in pochi giorni ha chiuso diverse trattative di calciomercato. Può essere considerata la regina del mercato, almeno per quanto riguarda il numero delle operazioni. Tutto è partito dall’ufficializzazione di Luigi Sepe come nuovo portiere, in difesa è arrivato Pasquale Mazzocchi, sulla trequarti Simone Verdi, arrivato in prestito dal Torino. Innesti anche dall’estero: Mikael Filipe Viana de Sousa, che arriva dal Recife a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto, Lys Mousset, che arriva dallo Sheffield United. A centrocampo Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, poi Emil ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laoccupa l’ultima posizione del campionato diA, la classifica è molto preoccupante e al momento è la principale candidata alla retrocessione. L’arrivo di Walter Sabatini ha cambiato volto alla squadra, in pochi giorni ha chiuso diverse trattative di. Può essere considerata ladel mercato, almeno per quanto riguarda il numero delle operazioni. Tutto è partito dall’ufficializzazione di Luigi Sepe come nuovo portiere, in difesa è arrivato Pasquale Mazzocchi, sulla trequarti Simone Verdi, arrivato in prestito dal Torino. Innesti anche dall’estero: Mikael Filipe Viana de Sousa, che arriva dal Recife a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto, Lys Mousset, che arriva dallo Sheffield United. A centrocampo Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, poi Emil ...

