Scontro Conte-Di Maio | Peter Gomez | “Il M5S deve risolvere la questione della regola dei due mandati Su questi temi non ci sono vie di mezzo”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Il Movimento 5 stelle resta in una cosa diverso dagli altri partiti, a un certo punto con la piattaforma votano gli iscritti e questa è la spada di Damocle – dicedurante la diretta quotidiana sul Fattoquotidiano.it -. Perché è ovvio che tutti pensino che la grandeche resta sul tavolo è la quella del limite dei due“. Poi il direttore continua: “Era stato detto che lasarebbe stata ridiscussa, era stato detto che prima o poi avrebbe deciso la base. Si pensava che, con il potere di dare delle deroghe sarebbe stato più forte. In realtà non è così, suo sei bianco o sei nero, perché una volta che fai una deroga lanon c’è più. Allora la ...

Advertising

fattoquotidiano : DOPO IL MATTARELLA BIS Conte – Di Maio: è lo scontro finale? Segui la diretta con Peter Gomez dalle 16.00 su… - fattoquotidiano : Il leader del M5S va avanti con la sua linea: la candidatura del capo del Dis e lo scontro col ministro degli Ester… - carmen_distaso : RT @FurioGarbagnati: Che il M5S stia andando verso una deriva o un approdo ( dipende da chi guarda) democristiano mi pare assodato. E lo sc… - ZenatiDavide : Scontro Conte-Di Maio, Peter Gomez: “Il M5S deve risolvere la questione della regola dei due mandati. Su questi tem… - fattoquotidiano : Scontro Conte-Di Maio, Peter Gomez: “Il M5S deve risolvere la questione della regola dei due mandati. Su questi tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Conte

è stato messo lì, nonostante non avesse una storia legata al M5s, solo in virtù della sua popolarità come Presidente del Consiglio. Del resto, con ogni probabilità lui il M5s alle elezioni del ...Mattarella bis, loDi Maio -agita il M5S. Greco: 'Clima d'odio ...Il 29 gennaio Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica per il suo secondo mandato. La settimana di votazioni che ha riconfermato il capo dello Stato uscente al Quirinale ha messo ...I voti ai leader per le trattative sul Quirinale. Poche sufficienze, dai partiti ci aspettavamo che partorissero qualcosa di meglio di un bis ...