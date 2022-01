Positiva la Covid si giustifica con i carabinieri: 'Non volevo perdere i saldi' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni è stata denunciata perché, Positiva al Covid , è stata fermata dai carabinieri a Renate ( Monza ) mentre andava a fare shopping per i saldi. Controllata in auto durante un ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni è stata denunciata perché,al, è stata fermata daia Renate ( Monza ) mentre andava a fare shopping per i. Controllata in auto durante un ...

