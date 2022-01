Pensare a se? e non alla collettivita? e? un "vizio" solo italiano? Scriveteci a iodonna.parliamone@rcs.it (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Al mercato dei green pass ci sono infermieri che fingono di vaccinare persone e poi inseriscono il loro nome nella piattaforma del ministero della Salute come fossero in regola. Oppure ci sono medici che dichiarano di aver somministrato la dose al paziente o di aver effettuato un tampone con esito negativo. E subito dopo rilasciano il certificato verde. Altri loro colleghi falsificano l’esito del test dichiarando la positività del cliente così da poter inserire – appena una settimana dopo – l’attestato di guarigione. Ma in questo mercato assiduamente frequentato, si trovano anche cittadini disponibili a prestare il proprio certificato a un amico, fratello, figlio. «Tanto non preoccuparti ho fatto la prova e sono andato al ristorante ma nessuno mi ha controllato ». Si scambiano gli indirizzi giusti, quelli dove sono ... Leggi su iodonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Al mercato dei green pass ci sono infermieri che fingono di vaccinare persone e poi inseriscono il loro nome nella piattaforma del ministero della Salute come fossero in regola. Oppure ci sono medici che dichiarano di aver somministrato la dose al paziente o di aver effettuato un tampone con esito negativo. E subito dopo rilasciano il certificato verde. Altri loro colleghi falsificano l’esito del test dichiarando la positività del cliente così da poter inserire – appena una settimana dopo – l’attestato di guarigione. Ma in questo mercato assiduamente frequentato, si trovano anche cittadini disponibili a prestare il proprio certificato a un amico, fratello, figlio. «Tanto non preoccuparti ho fatto la prova e sono andato al ristorante ma nessuno mi ha controllato ». Si scambiano gli indirizzi giusti, quelli dove sono ...

