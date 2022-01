Ndombele al Lione: cifre e dettagli dell’affare col Tottenham (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Il centrocampista francese in prestito sino a giugno Come riportato da Fabrizio Romano Tanguy Ndombele è ormai un giocatore del Lione. Prestito dal Tottenham fino a giugno, e opzione per il riscatto fissata a 65 milioni di euro. Il giocatore in passato era stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Il centrocampista francese in prestito sino a giugno Come riportato da Fabrizio Romano Tanguyè ormai un giocatore del. Prestito dalfino a giugno, e opzione per il riscatto fissata a 65 milioni di euro. Il giocatore in passato era stato accostato anche alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Ndombele a un passo dal #Tottenham - KBufalo91 : RT @augustociardi75: ~Compri #Ndombele dal Lione, lo paghi 60 ~dopo 2 anno lo presti. Proprio al Lione, dove rideranno per altri 2 anni ~… - andrewguada : Nel 18/19 pochi centrocampisti intrigavano quanto #Ndombele e infatti il #Tottenham lo pagò a peso d’oro.. arrivato… - NullaDeNiente : RT @augustociardi75: ~Compri #Ndombele dal Lione, lo paghi 60 ~dopo 2 anno lo presti. Proprio al Lione, dove rideranno per altri 2 anni ~… - infoitsport : Lione, fatta per il ritorno di Ndombele dal Tottenham -