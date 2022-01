Napoli, Manfredi: “Movida? Situazione complessa, interventi più incisivi per violenza giovanile” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ‘E’ una Situazione molto complessa su cui c’è grande attenzione sia del Comune che delle forze dell’ordine e della Prefettura. Ci stiamo muovendo in sintonia con il prefetto anche a valle del Patto per la sicurezza integrata che abbiamo firmato e a breve avremo delle nuove consultazioni per definire un percorso congiunto fatto di regole e controllo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando gli episodi che si sono verificati nel fine settimane nella zona dei ‘baretti’ a Chiaia, luogo della Movida giovanile della città, con scontri tra gruppi di giovani. Il sindaco ha sottolineato che nei fine settimane già ci sono stati controlli congiunti da parte della municipale e delle forze dell’ordine e che ”i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– ‘E’ unamoltosu cui c’è grande attenzione sia del Comune che delle forze dell’ordine e della Prefettura. Ci stiamo muovendo in sintonia con il prefetto anche a valle del Patto per la sicurezza integrata che abbiamo firmato e a breve avremo delle nuove consultazioni per definire un percorso congiunto fatto di regole e controllo”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, commentando gli episodi che si sono verificati nel fine settimane nella zona dei ‘baretti’ a Chiaia, luogo delladella città, con scontri tra gruppi di giovani. Il sindaco ha sottolineato che nei fine settimane già ci sono stati controlli congiunti da parte della municipale e delle forze dell’ordine e che ”i ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, Manfredi: '#Movida? Situazione complessa, interventi più incisivi per violenza giovanile' **… - mattinodinapoli : Manfredi: «Movida? Situazione complessa ma i controlli ci sono e sono coordinati» - Scisciano : Mattarella bis, le congratulazioni del sindaco Manfredi: “Grazie Mattarella. Napoli e l’Italia sono in buone mani”:… - anteprima24 : ** Quirinale, Manfredi: 'Buon lavoro Presidente' ** - RivieccioNicola : #Quirinale: @GaeManfredi, Napoli e l'Italia sono in buone mani - Campania - -