MotoGP Shakedown | il racconto del day 1

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Latorna in pista per lo, il test preliminare sul circuito di Sepang. I piloti collaudatori ed i rookie della classe regina hanno cominciato a “scaldarsi”, ammesso che sia necessario in un posto dove ci sono 40 gradi all’ombra…scherzi a parte, Nella tarda mattinata italiana si è conclusa la prima delle tre giornate previste, per una sessione che si concluderà mercoledì. La2022 parte da Sepang: al via lo: cosa è successo nella prima giornata? Le case hanno schierato i propri esordienti, i quali hanno girato assieme ai collaudatori. Ed è proprio un rookie ad aver primeggiato nella tabella dei crono, Raul Fernandez. Il madrileno ha siglato un 2’00?898, battendo di un decimo e mezzo Michele Pirro. Il tester tuttofare della ...

andreastoolbox : MotoGP, Raul Fernandez è il più veloce nel primo giorno di Shakedown a Sepang | Sky Sport - Paddock_GP : MotoGP Shakedown Test Sepang J1 : Fabio Di Giannantonio (Ducati/10) en mode insomnie... - sportli26181512 : MotoGP, Raul Fernandez è il più veloce nel primo giorno di Shakedown a Sepang. FOTO: A Sepang si è svolto il primo…

Il pilota Ducati ha chiuso il primo giorno di '' al secondo posto (2:01.042), a distanza di 144 millesimi da Raul Fernandez Aprilia, nuovo scarico e forcellone in alluminio Lorenzo Savadori ...Primo giorno di testa Sepang (Malesia): in pista i collaudatori ufficiali e i debuttanti in top class, che potranno provare fino a mercoledì 2 febbraio prima della due giorni del 5 - 6 febbraio che vedrà sul ...In attesa dello Shakedown e dei Test ufficiali di Sepang, in Malesia, la Ducati ha svelato, con un breve video postato sui propri canali social, la livrea della Desmosedici per la stagione 2022 dando ...La prima giornata di shakedown a Sepang si è conclusa vedendo i rookie e i collaudatori tornare in sella alle proprie moto sulla pista malese.