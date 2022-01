(Di lunedì 31 gennaio 2022) "In un momento come questo in cui la pandemia ha preso il sopravvento non dobbiamo dimenticare le altre malattie. C'erano prima e ci sono ancora, quindi bisogna continuare a vaccinarsi anche contro ...

Advertising

TV7Benevento : Meningite, Vitiello: “ai genitori dico vaccinate senza dubbi”... - italiaserait : Meningite, Vitiello: “ai genitori dico vaccinate senza dubbi” - sulsitodisimone : Meningite, Vitiello: “ai genitori dico vaccinate senza dubbi” - fisco24_info : Meningite, Vitiello: “ai genitori dico vaccinate senza dubbi”: (Adnkronos) - La presidente del Comitato Nazionale c… -

Ultime Notizie dalla rete : Meningite Vitiello

Adnkronos

Il Comitato contro la, di cuiè presidente, è nato nel maggio del 2011 in una sala del Senato dall'incontro di più genitori che hanno avuto la sventura di perdere i propri figli a ...Il Comitato contro la, di cuiè presidente, è nato nel maggio del 2011 in una sala del Senato dall'incontro di più genitori che hanno avuto la sventura di perdere i propri figli a ...(Adnkronos) – “In un momento come questo in cui la pandemia ha preso il sopravvento non dobbiamo dimenticare le altre malattie. C’erano prima e ci sono ancora, quindi bisogna continuare a vaccinarsi a ...