Luca Argentero, la moglie perde completamente le staffe: frasi ingiustificabili (Di lunedì 31 gennaio 2022) La moglie di Luca Argentero, Cristina Marino, si è lasciata andare ad un duro sfogo per via di alcune frasi non giustificabili Luca e Cristina si sono conosciuti nel 2015, quando entrambi hanno preso parte alle riprese di “Vacanze ai Caraibi”, pellicola diretta da Neri Parenti. Tra i due è scattata la scintilla nel giro di poco tempo, intraprendendo così una relazione sentimentale che dura tutt’oggi. Luca Argentero (Instagram)Nel 2020 è nata invece la loro prima e, finora, unica figlia, la quale si chiama Nina Speranza. Meno di un anno orsono la coppia è convolata a nozze, celebrate nello stesso comune umbro in cui vivono, vale a dire a Città della Pieve. Anche quest’anno Argentero sta riscuotendo un grande successo grazie alla serie ... Leggi su topicnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladi, Cristina Marino, si è lasciata andare ad un duro sfogo per via di alcunenon giustificabilie Cristina si sono conosciuti nel 2015, quando entrambi hanno preso parte alle riprese di “Vacanze ai Caraibi”, pellicola diretta da Neri Parenti. Tra i due è scattata la scintilla nel giro di poco tempo, intraprendendo così una relazione sentimentale che dura tutt’oggi.(Instagram)Nel 2020 è nata invece la loro prima e, finora, unica figlia, la quale si chiama Nina Speranza. Meno di un anno orsono la coppia è convolata a nozze, celebrate nello stesso comune umbro in cui vivono, vale a dire a Città della Pieve. Anche quest’annosta riscuotendo un grande successo grazie alla serie ...

Advertising

zolu67 : @FabioCarraro10 Un Luca Argentero va bene per tutti ?????????? - Lisa66769490 : @Paola55127791 L'unica cosa errata a mio parere è farlo fare a gente vip che hanno già dato,una volta facevano part… - miciabiagio : @Zingara98446058 @Paola91333281 @Paola55127791 @francescacuore6 La penso esattamente come te. Dopo quell'edizione n… - chiaxloueh : luca argentero sei proprio bello - renprep : ho una cotta per Luca argentero -